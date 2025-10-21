Staatsminister Fabian Mehring empfängt über 100 Gäste in München

Zu einem Besuch in den Bayerischen Landtag wurden zahlreiche Gruppen eingeladen, darunter der FC-Bayern-Fanclub Red Wood Cats Otting, der Fischereiverband Schwaben, sowie die Seniorengruppe der Polizeigewerkschaft unter Leitung von Wolfgang Franz. Nach einer Filmvorführung über den Bayerischen Landtag wurden die historischen Säle des Landtags besichtigt. Zum Abschluss konnten die Teilnehmenden im Rahmen einer Diskussionsrunde ihre Fragen an den Staatsminister für Digitales stellen. Der Vorsitzende des FC Bayern-Fanclubs Erhard Witt überreichte dem Staatsminister einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro, der an eine wohltätige Einrichtung übergeben werden soll.

