Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Staatsminister Fabian Mehring empfängt über 100 Gäste in München

Augsburg Land

Staatsminister Fabian Mehring empfängt über 100 Gäste in München

Besucher aus den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries und Augsburg erkunden den Bayerischen Landtag
    • |
    • |
    • |
    Über 100 Gäste freuten sich über die Einblicke und den Austausch mit Staatsminister Fabian Mehring im Bayerischen Landtag in München.
    Über 100 Gäste freuten sich über die Einblicke und den Austausch mit Staatsminister Fabian Mehring im Bayerischen Landtag in München. Foto: Michaela Meier

    Zu einem Besuch in den Bayerischen Landtag wurden zahlreiche Gruppen eingeladen, darunter der FC-Bayern-Fanclub Red Wood Cats Otting, der Fischereiverband Schwaben, sowie die Seniorengruppe der Polizeigewerkschaft unter Leitung von Wolfgang Franz. Nach einer Filmvorführung über den Bayerischen Landtag wurden die historischen Säle des Landtags besichtigt. Zum Abschluss konnten die Teilnehmenden im Rahmen einer Diskussionsrunde ihre Fragen an den Staatsminister für Digitales stellen. Der Vorsitzende des FC Bayern-Fanclubs Erhard Witt überreichte dem Staatsminister einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro, der an eine wohltätige Einrichtung übergeben werden soll.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden