Staatsminister Mehring empfängt Besuch aus der Heimat

Einen abwechslungsreichen und informativen Tag erlebte eine Besuchergruppe aus den Landkreisen Dillingen und Augsburg, die im Bayerischen Landtag von Staatsminister Fabian Mehring empfangen wurde. 100 Gästen aus seiner Heimat stand der Staatsminister im Plenarsaal Rede und Antwort zu seiner Arbeit als Minister und Abgeordneter. Zur Besuchergruppe gehörten die Radlerfreunde Laugnatal, die Freiwillige Feuerwehr aus Roggden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs und der Verwaltung der Gemeinde Biberbach sowie das Westendorfer Pfarrbüro mitsamt Pfarrer Norman D’Souza, die ihr Betriebsausflug zu Mehring führte, der einst selbst Ministrant und Lektor in seiner Heimat-Pfarrgemeinde war. Neben einer Führung durch das Maximilianeum und einem gemeinsamen Essen im Hofbräukeller stand auch ein Treffen mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner auf dem Programm. „Es genügt nicht Politik einfach nur zu machen. Wir Politiker müssen unsere Entscheidungen erklären und dürfen nicht müde werden zu versuchen, die Menschen für unsere Agenda zu begeistern. Dafür war heute eine großartige Gelegenheit“, freute sich Minister Mehring über seinen Besuch aus der Region.

