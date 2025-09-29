Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Landkreis Augsburg: Staatsminister Mehring empfängt Besuch aus der Heimat

Landkreis Augsburg

Staatsminister Mehring empfängt Besuch aus der Heimat

Besucher aus den Landkreisen Dillingen und Augsburg erkunden den Bayerischen Landtag
    • |
    • |
    • |
    Staatsminister Fabian Mehring empfing 100 Gäste aus den Landkreisen Dillingen und Augsburg. Die Gäste freuten sich über den Austausch mit dem Staatsminister und der Landtagspräsidentin Ilse Aigner.
    Staatsminister Fabian Mehring empfing 100 Gäste aus den Landkreisen Dillingen und Augsburg. Die Gäste freuten sich über den Austausch mit dem Staatsminister und der Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Foto: Elias Braun

    Einen abwechslungsreichen und informativen Tag erlebte eine Besuchergruppe aus den Landkreisen Dillingen und Augsburg, die im Bayerischen Landtag von Staatsminister Fabian Mehring empfangen wurde. 100 Gästen aus seiner Heimat stand der Staatsminister im Plenarsaal Rede und Antwort zu seiner Arbeit als Minister und Abgeordneter. Zur Besuchergruppe gehörten die Radlerfreunde Laugnatal, die Freiwillige Feuerwehr aus Roggden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs und der Verwaltung der Gemeinde Biberbach sowie das Westendorfer Pfarrbüro mitsamt Pfarrer Norman D’Souza, die ihr Betriebsausflug zu Mehring führte, der einst selbst Ministrant und Lektor in seiner Heimat-Pfarrgemeinde war. Neben einer Führung durch das Maximilianeum und einem gemeinsamen Essen im Hofbräukeller stand auch ein Treffen mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner auf dem Programm. „Es genügt nicht Politik einfach nur zu machen. Wir Politiker müssen unsere Entscheidungen erklären und dürfen nicht müde werden zu versuchen, die Menschen für unsere Agenda zu begeistern. Dafür war heute eine großartige Gelegenheit“, freute sich Minister Mehring über seinen Besuch aus der Region.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden