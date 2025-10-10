Mit alten Handys Gutes tun: So funktioniert es in Gersthofen

Im Rahmen der Handy-Aktion Bayern hat die Stadt Gersthofen nun eine Sammelbox aufgestellt. Im Bürgerservicezentrum steht nun eine sogenannte FreddyBox von Freddy Datenfresser, in die Bürger ihre alten Handys, Smartphones und Tablets einwerfen können. Mit der Unterstützung dieser Aktion möchte die Stadt Gersthofen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und gleichzeitig helfen, wertvolle Rohstoffe zurückgewinnen.

Ressourcen schonen, Umwelt entlasten

Jedes Gerät enthält Metalle wie Gold, Silber, Platin oder Kupfer, deren Abbau in anderen Regionen der Erde oft mit großen Problemen für Menschen und Umwelt verbunden ist. Werden die Geräte recycelt, können natürliche Ressourcen geschont und die Umwelt entlastet werden. Gleichzeitig hilft die fachgerechte Entsorgung, sensible Daten sicher zu löschen und Missbrauch zu verhindern.

In Kooperation mit einem in der Pfalz ansässigen Inklusionsunternehmen und deren Sammelsystem werden die gesammelten Geräte umweltgerecht recycelt oder repariert und weiterverwendet. Die Daten werden nach zertifizierten Standards sicher gelöscht. Auf Nummer sicher geht man beim Datenschutz, indem vor Abgabe des Handys möglichst alle persönlichen Daten gelöscht, das Gerät auf Werkseinstellung gesetzt sowie die SIM- und andere Speicherkarten entfernt werden.

Der Spendenerlös für die abgegebenen Geräte kommt Umwelt-Bildungsprojekten in Liberia und El Salvador sowie der Eine-Welt-KiTa: fair und global in Bayern zugute. Die Handy-Aktion Bayern wird durch die Mission Eine Welt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern koordiniert. Unter www.handyaktion-bayern.de gibt es weitere Informationen.

Hier steht die Sammelbox

Die Sammelbox steht im Wartebereich des Bürgerservicezentrums Gersthofen und ist während der regulären Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich. Konkret heißt das, montags von 8 bis 12 und von 13.30 bis 16.30 Uhr, dienstags von 7 bis 12 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 8 bis 12 und von 13.30 bis 18 Uhr. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!