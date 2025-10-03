Überraschende Entwicklung in Hainhofen: Stadt kauft Grundstücke für Wohnraum

Es sah nach einem jener Projekte aus, die auf dem Papier zwar Sinn ergeben, dann aber doch an praktischen Hindernissen scheitern. Vor drei Jahren plante die Stadt Neusäß, für den Ortskern von Hainhofen östlich der Schlipsheimer Straße einen Bebauungsplan aufzustellen, der familiäres Wohnen und sogar vielelicht einen Kindergarten möglich machen sollte. Doch das Projekt scheiterte in einem der vorgesehenen Bereiche daran, dass bei einer Versammlung mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der betreffenden Grundstücke klar wurde: Vor Ort besteht überhaupt kein Interesse an einer Entwicklung.

Auf der Bürgerversammlung war die Entwicklung ein Thema

Als „denkwürdig“ hatte Bürgermeister Greiner im Anschluss das Treffen bezeichnet. Die Stadt hatte sich daraufhin entschlossen, das vorgesehene Baugebiet zu verkleinern. Doch nun hat es eine überraschende Entwicklung gegeben. Die Eigentümer des bislang ausgelassenen Quartiers, das östlich der Hainhofer Straße und südlich des Amselwegs liegt, haben die Grundstücke an die Stadt Neusäß verkauft. Dort sollen nun bis zu zwölf Wohneinheiten für Familien entstehen, hat der Bürgermeister nicht nur im Planungs- und Umweltausschuss, sondern auch auf der Bürgerversammlung in dem Stadtteil mitgeteilt.

Hainhofer hoffen auf Wohnraum zu vertretbaren Preisen

Der Planungsausschuss hat den Weg nun frei gemacht für die Aufstellung des Bebauungsplans. Vor Ort hoffen Bürgerinnen und Bürger auf Wohnraum für Familien aus dem Ort zu vertretbaren Preisen.