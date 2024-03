16-Jähriger ohne Führerschein auf Motorrad in Stadtbergen unterwegs

Obwohl er nicht den erforderlichen Führerschein hat, fährt ein Jugendlicher mit Begleitung auf einem Motarrad durch Stadtbergen. Das hat Folgen.

Ohne Führerschein war ein Jugendlicher am Freitag gegen 20.30 Uhr auf einem Motorrad in Stadtbergen unterwegs. Wie der Ordnungsdienst mitteilt, wurde der junge Mann in einer Einbahnstraße aufgehalten, weil er auch noch in falscher Richtung unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-Jährige und seine Begleitung, nicht mit dem Fahrzeug fahren dürfen. Deshalb rief der Ordnungsdienst die Polizei. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (kinp)