Stadtbergen

vor 16 Min.

26 Stadtberger Chorsänger harmonieren nach der langen Corona-Pause wieder

Wohltönend und wohltuend - so klang der Männerchor Stadtbergen bei seinem Festkonzert zum 120-jährigen Bestehen in der Kirche Maria Hilf in Stadtbergen.

Nach zwei Jahren der Pandemie, die für Chöre eine große Belastungsprobe darstellten, präsentierte sich der Männerchor Stadtbergen zu seinem 120. Jubiläum frisch, konzentriert und selbstbewusst. Chorleiter Johann Mayer hatte seine 26 Herren in kurzer Zeit wieder zu einem homogenen Ensemble geformt, dem die probenlose Zeit scheinbar nichts anhaben konnte. Die Stimmen waren präsent, die Stimmgruppen gut austariert und der Gesamtklang gut intoniert, beweglich und ausgewogen. Bemerkenswert war, dass das Programm nicht das gängige Männerchorrepertoire enthielt, sondern neue Klänge bot. Den Männerchor Stadtbergen gibt es seit 120 Jahren. Foto: Peter Scherer Von der Renaissance über die Romantik hin zu modernen volksliedhaften Sätzen aus allen Teilen der Welt hörte das zahlreiche Publikum einen großen Querschnitt von Liedern in unterschiedlichsten Sprachen und Genres, weltliche und geistliche Titel. Besonders berührten dabei die eigens von Johann Mayer für Männerchor gesetzten Stücke des russisch-ukrainischen Komponisten Dimitry Bortniansky, die an den Frieden in der Welt appellierten. Im Kontrast dazu stand Hubert van Goiserns "Heast es net" und ein Liebeslied der Maori, "Pokarekare Ana", mit denen der Männerchor seine große Bandbreite und den Mut, auch nach 120 Jahren noch neue Wege zu gehen, zeigen konnte. Zusätzlich bereichert wurde das Konzert durch Bernd Gollmitzers Interpretationen von Filmmusik und Stücken aus verschiedenen Musicals an der Orgel. Augsburger Sängerkreis gratuliert dem Männerchor Stadtbergen Am Ende des Konzertes gratulierte der erste Vorsitzende des Augsburger Sängerkreises Christian Todt dem Männerchor zu seinem gelungenen und inspirierenden Konzert. Dabei verwies er auf den ersten Platz beim letzten Wertungssingen der Chöre aus Augsburg und dem Landkreis. Viele Männerchöre müssen ihre musikalische Arbeit einstellen, weil zu wenig Interesse bei jüngeren Generationen vorhanden ist. Auch der Chor in Hainhofen steht vor diesem Nachwuchsproblem. Der Männerchor in Stadtbergen hat mit seinem Auftritt gezeigt, wie wertvoll und wohltuend der menschliche wie der musikalische Zusammenhalt auch für die Stadt Stadtbergen ist. (AZ)

