27-Jähriger fährt in Stadtbergen wiederholt ohne Führerschein

Bei der Kontrolle eines 27-Jährigen merken die Beamten, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Er ist nicht zum ersten Mal deswegen aufgefallen und auch der Halter wird angezeigt.

Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Dienstag ohne Führerschein bei einer Kontrolle der Polizei in Stadtbergen erwischt worden. Der junge Mann war auf der Stadtberger Straße in einem Auto unterwegs, dass einem anderen Halter gehört.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung der Personalien schnell fest, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, sondern zudem bereits mehrfach wegen dieses Delikts aufgefallen war. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn. Auch der Halter des Fahrzeugs muss mit einer Anzeige rechnen. (thia)