27-Jähriger gerät betrunken in eine Polizeikontrolle

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Freitag in Stadtbergen aus dem Verkehr gezogen. Der 27-jährige war gegen 1 Uhr in der Panzerstraße in eine Verkehrskontrolle geraten.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest und führten einen Test durch. Dieser ergab weinen Wert von mehr als 0,8 Promille. Den 27-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Fahrverbot. (thia)