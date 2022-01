36-Jähriger randaliert in Stadtbergen nach Fahrscheinkontrolle

Weil er seine Personalien nicht angibt, muss die Polizei anrücken. Doch plötzlich ergreift der renitente Mann die Flucht.

Gleich mehrere Vergehen hat sich ein 36-Jähriger am Donnerstag in Stadtbergen geleistet. Der Mann war gegen 11.30 Uhr Fahrscheinkontrolleuren aufgefallen, da er kein gültiges Ticket hatte.

Da er sich weigerte seine Personalien anzugeben, riefen die Kontrolleure eine Polizeistreife zur Unterstützung. Der 36-Jährige beleidigte jedoch die Beamten und nahm mehrfach die Mund-Nasen-Bedeckung ab. Anschließend rannte er auf die Hagenmähder- und Bauernstraße. Da durch sein Verhalten laut Polizei eine Gefährdung für ihn und andere Verkehrsteilnehmer nicht auszuschließen war, folgte die Streife dem 36-Jährigen.

Der aggressive Mann kam ins Krankenhaus

Der zeigte sich weiterhin gegenüber der Polizei so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen wurde. Aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 36-Jährigen wird nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Leistungserschleichung und Beleidigung ermittelt.

Eventuell gefährdete Verkehrsteilnehmer sollen sich bei der Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 melden. (thia)