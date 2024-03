36-Jähriger wird alkoholisiert am Steuer erwischt

In der Nacht auf Montag zogen Polizeibeamte einen Autofahrer aus dem Verkehr, der mit über 0,7 Promille in Stadtbergen unterwegs war.

Am späten Sonntagabend war ein 36-jähriger Autofahrer in der Panzerstraße in Stadtbergen unterwegs. Um kurz vor Mitternacht kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Deshalb veranlassten die Beamten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 36-Jährigen. (AZ)