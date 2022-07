38-jähriger Mann wird in Stadtbergen von Auto erfasst

Ein 38-Jähriger ist nach einem Unfall in Stadtbergen schwer verletzt. Der Fußgänger wurde am Mittwoch von einem Auto erfasst.

Schwer verletzt ist ein 38-Jähriger nach einem Unfall in Stadtbergen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Fußgänger am Mittwoch gegen 13.45 Uhr von einem Auto erfasst. Demnach übersah ein Autofahrer den Mann, als er von der Hagenmähder Straße nach rechts in die Bauernstraße einbiegen wollte. Beide Verkehrsteilnehmer hatten zum Unfallzeitpunkt grün, berichtet die Polizei.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 38-Jährige eine Beinfraktur. Er wurde zur Behandlung ins Uniklinikum gebracht. Der Unfallverursacher blieb laut Polizei unverletzt. An seinem Auto entstand kein Sachschaden. (kinp)