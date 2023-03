42 Jugendliche bekommen in Stadtbergen ihren Bürgerbrief

Seit Jahrzehnten begrüßt Stadtbergen die Jungbürger mit einem festlichen Empfang. Bürgermeister Paul Metz erinnert dabei an Rechte und Pflichten eines Bürgers.

In einem stilvollen Ambiente mit festlich eingedeckten und mit Blumen und Kerzen dekorierten Tischen erstrahlte der Stadtberger Bürgersaal beim Jungbürgerempfang. Stadtjugendpflegerin Juliane Schretzmair freute sich sichtlich mit ihren Kollegen Josua Neumann und Katrin Jalil, dass der Jungbürgerempfang auch heuer wieder sehr gut besucht war. Erstmals war auch der neu gewählte Jugendrat unter den Gästen.

„Eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen“, betonte die Jugendpflegerin. „Der 18. Geburtstag ist ein ganz besonderer Geburtstag. Man erreicht in Deutschland die Volljährigkeit und somit das Recht, über sich und für sich selbst zu entscheiden, und man ist geschäftsfähig, man gilt offiziell als erwachsen“, so Schretzmair. Sie wünschte den Jungbürgern, dass sie einen guten Weg finden, wie sie ihr Erwachsensein bewältigen können. „Alles Gute für euren Lebensweg, und ganz ehrlich - so schlimm ist es gar nicht, erwachsen zu sein!“ Zur Freude der Jungbürger lud die Stadt zu einem Drei-Gänge-Menü, und es fanden sich wieder Sponsoren aus der Stadtberger Geschäftswelt, die mit schönen Preisen von Gutscheinen zum Schnuppertauchen, vom Ausflug in den Europapark und Rucksäcken bis hin zu Stylepaketen die Tombola bereicherten.

Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernehmen

Glückwünsche zur Volljährigkeit kamen auch von Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz, der an die Rechte und Pflichten eines Bürgers erinnerte. „Übernehmen Sie Verantwortung für sich und die Gesellschaft. Zu den wohl größten Aufgaben im Leben eines jungen Menschen zählt es, in den Staat hineinzuwachsen.“ Er appellierte an die Jugendlichen, auch ihr Wahlrecht in Anspruch zu nehmen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Den besonderen musikalischen Ton bekam die Jungbürgerfeier durch die drei Musiker „Just Friends“, die mit dezenten Klängen bestens unterhielten. Vor dem gemeinsamen Singen der Bayern- und Nationalhymne überreichten Paul Metz und seine Vertreter Michael Smischek und Bärbel Schubert den Jungbürgern ihren Bürgerbrief, das Grundgesetz, eine weiße Rose und ein kleines Geschenk.

Lesen Sie dazu auch