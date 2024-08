67-Jährige ist nach Unfall in Stadtbergen schwer verletzt

Schwer verletzt ist laut Polizei eine 67-Jährige nach einem Unfall in Stadtbergen. Wie die Beamten berichten, war sie am Donnerstag auf der Hagenmähderstraße unterwegs. Gegen 7.15 Uhr verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Auto. Auslöser dafür waren laut Polizei gesundheitliche Probleme. Das Auto kam von der Straße ab und pralle gegen einen Baum. Die 67-Jährige wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (kinp)