77-Jähriger stiehlt in Stadtbergen eine Radioantenne vom Auto

Auf einem Parkplatz in Stadtbergen schraubt ein Senior einfach die Antenne an einem anderen Auto ab und fährt davon. Nun sucht die Polizei den Geschädigten.

Ein 77-jähriger Mann ist in Stadtbergen bei einem dreisten Diebstahl ertappt worden. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Senior auf einem Parkplatz in der Schillerstraße einfach die Radioantenne eines schwarzen Autos abschraubte und mitnahm.

Diebstahl in Stadtbergen: Polizei sucht Bestohlenen

Der 77-Jährige stieg anschließend in sein Auto und fuhr davon. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen hatte sich der schwarze Wagen, an dem die Antenne fehlt, bereits entfernt. Immerhin konnte der Dieb laut Polizei aufgrund der Beobachtungen des Zeugen ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls. Die Polizei sucht jetzt nach dem bestohlenen Autobesitzer. Er wird gebeten, sich bei der Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (thia)