Stadtbergen

vor 33 Min.

80-Jähriger klaut in einem Supermarkt in Stadtbergen

Ein Ladendieb ist am Mittwoch in Stadtbergen erwischt worden, berichtet die Polizei.

Eine älterer Mann wird am Mittwoch beim Klauen in einem Supermarkt in Stadtbergen erwischt. Bei der Kontrolle zeigt er sich uneinsichtig.

Ein 80-Jähriger ist am Mittwochvormittag in einem Supermarkt in Stadtbergen beim Klauen erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Mitarbeiterin des Supermarkts im Nestackerweg gegen 9 Uhr, wie der Mann den Kassenbereich mit Waren verließ, der nicht bezahlte. Daraufhin rief die Mitarbeiterin die Polizei. Die Beamten durchsuchten den Mann und stellten weiteres Diebesgut sowie ein Messer sicher. Der Mann soll sich bei der Durchsuchung ungehalten gezeigt und die Mitarbeiterin des Supermarkts beleidigt haben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen und Beleidigung. (kinp)

