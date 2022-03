89-jähriger Radfahrer stürzt, Polizei sucht Zeugen

Zunächst scheint ein Fahrradunfall am Dienstagabend in Stadtbergen harmlos. Doch jetzt gibt es einen Verletzten.

Gestürzt ist ein 89-jähriger Radler am Dienstag kurz nach 18 Uhr, als er in Stadtbergen im Bereich der Kreuzung Südstraße/Bismarckstraße abrupt bremste und so den Zusammenstoß mit einem radelnden Kind vermieden hat. Der Vater des Kindes half dem 89-Jährigen auf und bot ihm Hilfe an. Da der Senior angab, unverletzt zu sein, setzten der Vater und sein Sohn ihren Weg fort.

Etwas später stellte der 89-Jährige fest, dass er sich beim Sturz offenbar doch verletzt hatte. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Die Polizei Augsburg 6 bittet den Vater und seinen Sohn, sich unter 082/323-2610 zu melden, um den Unfallhergang besser rekonstruieren zu können. (AZ)

