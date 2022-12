Stadtbergen

Abwassergebühren in Stadtbergen schnellen in die Höhe

Die Abwassergebühren in Stadtbergen steigen ab dem 1. Januar deutlich an. Mit ein Grund sind die höheren Betriebskosten beim Abwasserzweckverband Schmuttertal.

Plus Obwohl in den Jahren 2020 und 2021 in Stadtbergen wegen Corona weniger Wasser verbraucht wurde, steigen nun die Gebühren für Abwasser deutlich an. Das hat mehrere Gründe.

Es sind Gebühren, mit denen eine Kommune keinen Gewinn erzielen darf. Gebühren, für die enorme Investitionen und ein teurer Unterhalt erforderlich sind und Gebühren, die wie es Verwaltungschef Holger Klug bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates beschrieb, rauf und runter gehen "wie bei einem Ping-Pong-Spiel". Die Rede ist von den Schmutz-und Niederschlagsgebühren und nachdem es zuvor noch eine Kostenüberdeckung gab, sieht die Prognose für die nächsten vier Jahren längst nicht mehr so rosig aus. Die Folge: eine Anhebung von rund 40 Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

