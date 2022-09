Ärztliche Vortragsreihe in Stadtbergen hat Grauen Star im Fokus

Oberarzt Youssef Botros von der Klinik für Augenheilkunde des Uniklinikums rät beim Vortrag in Stadtbergen bei merklichen Sehproblemen zu einer Operation.

Traditionell wird die Ärztliche Vortragsreihe im Bürgersaal mit einem Thema der Augenheilkunde eröffnet, so auch die 59. Veranstaltung. Vom Grauen Star ist dabei schon wiederholt die Rede gewesen, aber der Referent, Oberarzt Youssef Botros von der Klinik für Augenheilkunde des Uniklinikums, will diesmal besonders beleuchten, welche Entscheidungen der Patient und der operierende Arzt vor dem Eingriff treffen müssen. Denn: Beim Grauen Star hilft nur eine Augenoperation, bei der eine künstliche Linse eingesetzt wird.

Als Grauer Star wird eine Eintrübung der natürlichen Linse bezeichnet, die sich in zunehmend unscharfem Sehen und schwächerer Farbwahrnehmung äußert. Bei Dunkelheit wird der Betroffene leichter geblendet – eine Gefahr besonders im Straßenverkehr. In der Regel ist die Sehverschlechterung ein schleichender Prozess, sodass man die Krankheit, häufig eine Alterserscheinung, unter Umständen erst spät bemerkt, wenn man seine Augen nicht regelmäßig untersuchen lässt.

Künstliche Linsen können meist ambulant eingesetzt werden

Botros rät, sich operieren zu lassen, sobald die Sehprobleme merklich die Lebensqualität beeinträchtigen. Eine künstliche Linse kann in der Regel ambulant eingesetzt werden; der Referent wird darauf eingehen, in welchen Fällen man doch lieber eine stationäre Behandlung anstreben sollte. Das hängt vor allem davon ab, wie kompliziert der Eingriff ist und ob der Patient nach der OP noch überwacht werden muss. Ein Thema für den Patienten ist zudem, ob er eine Einstärken- oder eine Mehrstärkenlinse, die bessere Nah- und Fernsicht ermöglicht, wählt. Was sind die Vor- und Nachteile? Auch darauf geht Botros ein.

Vor welchen Herausforderungen kann der operierende Arzt stehen? Er muss dem Patienten eine Entscheidungshilfe geben, wann die Operation durchgeführt werden sollte und welche Linse die geeignete ist. Außerdem wird Botros erläutern, wann ein Eingriff schwierig sein kann. Das ist nach seinen Worten vor allem dann der Fall, wenn der Kern der natürlichen Linse, die entfernt werden muss, sehr hart geworden ist. Probleme kann es auch geben, wenn die Linse nicht fest im Auge sitzt, weil die Fasern, an denen die Linse aufgehängt ist, ihre Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen. Schließlich geht der Referent auch auf die neuere sogenannte Femto-Laser-Operation und ihre Vor- und Nachteile ein.

Der Vortrag "Herausforderungen bei der Operation des Grauen Stars" findet am Montag, 12. September, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: fünf Euro.

