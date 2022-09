Ärztliche Vortragsreihe in Stadtbergen widmet sich Herzerkrankungen

Koronare Herzerkrankung, Defekte an Herzklappen und Herzschwäche – das sind die häufigsten Herzerkrankungen. In Stadtbergen infomieren Mediziner über die Behandlung.

In der Herzmedizin hat es in den vergangenen 20 Jahren enorme Fortschritte gegeben. Mit einem Vortrag über die drei häufigsten Herzkrankheiten, die koronare Herzerkrankung, Defekte an Herzklappen und die Herzschwäche (Herzinsuffizienz) möchte sich der neue Direktor der I. Medizinischen Klinik des Uniklinikums, Prof. Dr. Philip Raake, dem Publikum der Ärztlichen Vortragsreihe vorstellen. Der 47-Jährige hat im Sommer die Nachfolge von Prof. Dr. Wolfgang von Scheidt angetreten.

Raake ist gebürtiger Münchner und hat seine medizinische Laufbahn am LMU-Klinikum Großhadern begonnen. Danach ist er am Uniklinikum Heidelberg, das für seine Herzklinik bekannt ist, zum Leitenden Oberarzt aufgestiegen. Auch wenn die Augsburger Chefärzte bisher schon Lehrverpflichtungen hatten, ist Raake nun als erster Kardiologe in Augsburg offiziell zum Professor mit Aufgaben in Forschung und Lehre berufen worden. An seinem Fachgebiet schätzt er nach eigenen Worten, dass fast immer eine klare Diagnose gestellt und eine entsprechende Therapie angeboten werden kann.

Die wichtigste Veränderung bei der Behandlung

Die wichtigste Veränderung bei der Behandlung der koronaren Herzkrankheit (Verengungen an den Herzkranzgefäßen) ist nach seinen Worten die Entwicklung und vor allem Weiterentwicklung von sogenannten Stents, also sehr feinen Röhrchen, die in verstopfte Gefäße geschoben werden. Diese Stents sind heute meist mit Medikamenten beschichtet.

Beim Ersatz defekter Herzklappen hat sich die Einführung der katheterbasierten Techniken als revolutionär erwiesen. Eine Öffnung des Brustkorbs ist dann häufig nicht mehr nötig, es genügt ein etwa ein Zentimeter langer Schnitt im Bereich der Leiste, der nach dem Eingriff schnell wieder verheilt. Somit können Patienten behandelt werden, die für eine Operation nicht infrage kommen. Zudem wurden minimal-invasive Operationstechniken entwickelt, die bestimmte Eingriffe an den Klappen sehr viel schonender machen.

Herzschwäche kann medikamentös behandelt werden

Die Herzschwäche kann medikamentös behandelt werden. Seit Langem stehen dafür laut Raake zwei Wirkstoffklassen zur Verfügung; zudem werden oft entwässernde Medikamente gegeben, um das Herz zu entlasten. In den letzten Jahren sind zwei neue Medikamentenklassen entwickelt worden, die in der Kombination die Lebenserwartung deutlich erhöhen. Außerdem kann die Herzleistung heute durch bestimmte Herzschrittmacher unterstützt werden. Wie immer können dem Referenten im Anschluss an seinen Vortrag Fragen gestellt werden.