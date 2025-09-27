Icon Menü
Stadtbergen aktualisiert Regelungen für Parkplätze

Stadtbergen

Stadtbergen einigt sich auf neue Regeln für Parkplätze

Wie viele Parkplätze braucht‘s pro Wohnung oder vor dem Haus? Die Stadt hat ihre Stellplatzsatzung noch einmal überarbeitet.
Von Katja Röderer
    • |
    • |
    • |
    Wie viele Parkplätze müssen es sein? Stadtbergen hat die Stellplatzsatzung noch einmal aktualisiert.
    Wie viele Parkplätze müssen es sein? Stadtbergen hat die Stellplatzsatzung noch einmal aktualisiert. Foto: Zita Schmid (Symbolbild)

    Es sollte alles einfacher werden: Bürokratie-Abbau heißt das hoffnungsvolle Zauberwort, mit dem der Freistaat das „Erste Modernisierungsgesetz“ auf den Weg gebracht hatte. Damit wurden unter anderem in ganz Bayern viele Satzungen für Spielplätze oder Parkplätze außer Kraft gesetzt. Um dafür auch in Zukunft Regeln zu haben, werden zurzeit an den kommunalen Rats-Tischen landauf, landab neue Satzungen aufgesetzt. Noch ist vom Bürokratie-Abbau nicht viel zu spüren. Auch in Stadtbergen nicht. Hier ging das zähe Ringen um eine Stellplatzsatzung jetzt in eine neue Runde.

