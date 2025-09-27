Stadtbergen einigt sich auf neue Regeln für Parkplätze

Es sollte alles einfacher werden: Bürokratie-Abbau heißt das hoffnungsvolle Zauberwort, mit dem der Freistaat das „Erste Modernisierungsgesetz“ auf den Weg gebracht hatte. Damit wurden unter anderem in ganz Bayern viele Satzungen für Spielplätze oder Parkplätze außer Kraft gesetzt. Um dafür auch in Zukunft Regeln zu haben, werden zurzeit an den kommunalen Rats-Tischen landauf, landab neue Satzungen aufgesetzt. Noch ist vom Bürokratie-Abbau nicht viel zu spüren. Auch in Stadtbergen nicht. Hier ging das zähe Ringen um eine Stellplatzsatzung jetzt in eine neue Runde.
Stadtbergen
