Anmeldung zur Freiwilligen-Messe Stadtbergen verlängert

Am Samstag, 28. September, von 13 bis 18 Uhr, im Rathaus Stadtbergen können alle Stadtberger Vereine, Verbände, Organisationen, Einrichtungen und Kirchen ihre ehrenamtliche Arbeit vorstellen, sich austauschen und neue Aktive unter den Besucherinnen und Besuchern gewinnen. Der Eintritt zur Messe inklusive Rahmenprogramm, Vorträge und Workshops ist kostenfrei. Auch die Beteiligung an der Freiwilligen-Messe ist kostenlos. Der Standaufbau beginnt am Veranstaltungstag um 10 Uhr. Dafür stehen pro Stand ein Tisch und zwei Stühle bereit. Platz für Stände ist im und um das Rathaus. Auf dem Rathaus-Parkplatz können größere Aktionen stattfinden; beispielsweise ist dort das Vorführen von Feuerwehrautos oder das Aufstellen von Torwänden möglich. Der Sitzungssaal ist für Vorträge und Workshops vorgesehen, das Zimmer des Einwohnermeldeamts für Aktionen mit Kindern. Am Stand können gerne Getränke und kleine Speisen wie Kaffee und Kuchen gegen eine Spende angeboten werden. Beworben wird die Freiwilligen-Messe online sowie über Programm-Flyer und Plakate. Das FZ Stadtbergen bittet um Unterstützung und zahlreiche Anmeldung per E-Mail info@fz-stadtbergen.de oder unter Telefon 0152/51645083. Die Anmeldefrist wurde auf 27. September verlängert. (AZ)

