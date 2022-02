Anwohner der Kneippanlage in Stadtbergen wollen gegen "Schwarzbau" klagen

Plus Seit der Eröffnung des Kneippbeckens in Stadtbergen gibt es Beschwerden wegen Lärmbelästigung. Nun wird der Ton schärfer, da die Lage nicht dem Bauantrag entspricht.

Es soll den Kreislauf anregen, die Durchblutung fördern und den Stoffwechsel verbessern. Wassertreten nach der Methode von Pfarrer Kneipp liegt voll im Trend und dient dem Wohlbefinden. Normalerweise. In Stadtbergen allerdings sorgt die Kneippanlage wieder einmal für einen eher ungesunden Anstieg des Blutdrucks. Deutlich wurde dies unter anderem auch bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses im Rathaus. Bürgermeister Paul Metz musste gleich mehrfach auf die verbalen Angriffe eines Stadtrats reagieren.