Arzt spricht in Stadtbergen zum Thema "Wenn der Darm die Nerven verliert"

In Stadtbergen geht es bei der Ärztlichen Vortragsreihe um das Thema Reizdarm. Etwa jeder zehnte Mensch ist in Deutschland davon betroffen.

In der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie des Uniklinikums ist Oberarzt Dr. Christian Golling für Krankheiten des Enddarms und des Darmausgangs zuständig. Er entfernt zum Beispiel Hämorrhoiden oder behandelt Beckenbodenabsenkungen bei Frauen. Dadurch kennt er sich auch mit einem Leiden aus, das durch Veränderungen der Stuhlgewohnheiten solche Erkrankungen des Afters verursachen kann: dem Reizdarm. Darüber spricht er in der nächsten Veranstaltung der Ärztlichen Vortragsreihe am Montag, 9. Mai, im Bürgersaal Stadtbergen.

Etwa jeder zehnte Bundesbürger ist in seinem Leben von Symptomen des Reizdarms betroffen. Das können übermäßige Blähungen, Darmkrämpfe oder sowohl die Neigung zu Verstopfung als auch zu Durchfall sein. Halten die Beschwerden länger als drei Monate an, dann ist die Sache ein Fall für den Arzt. Allerdings ist der Reizdarm kein wohldefiniertes Krankheitsbild. Oft ist laut Golling zunächst keine Ursache zu finden, was viele Betroffene zunächst verunsichert.

Heute sind genauere Untersuchungen möglich

Dank medizinischem Fortschritt sind allerdings heute genauere Untersuchungen möglich, und so stößt man dabei als Ursache für die Beschwerden zum Beispiel auf eine langsamere Verarbeitung des Stuhls im Dickdarm, auf Spätfolgen einer Darminfektion oder einen Defekt der Schleimhautbarriere an der Darmwand. Die angegriffene Schleimhaut kann wiederum, so Golling, manchmal auch eine unerwünschte Wirkung von Antibiotika sein.

Man weiß heute auch mehr über Wechselwirkungen zwischen Darm und Gehirn. Der Darm wird auch als "zweites Gehirn" bezeichnet; er hat mehr Nervenzellen als das Rückenmark, und das Gehirn steht mit der Darmflora, den dort arbeitenden Mikroorganismen, in ständiger Verbindung, wie Golling erläutert. Betroffen ist das vegetative Nervensystem. Das bedeutet, dass etwa Stress sich auch auf den Darm auswirkt und einen Reizdarm hervorrufen kann. Diese Diagnose ist nach den Worten des Proktologen letztlich für den Patienten erfreulich, denn damit ist klar, dass nichts wirklich Bedrohliches wie etwa Darmkrebs vorliegt.

Es gibt verschiedene Ansätze zur Abhilfe

Die Hälfte der Menschen, die unter einem Reizdarm leiden, kann mit dem Leiden umgehen und kommt ohne ärztliche Behandlung aus. Wie aber kann man den übrigen helfen? Hier gibt es laut Golling verschiedene Ansätze, auf die er ausführlicher eingehen wird: Diät halten, den Stress möglichst reduzieren, und es gibt eine Reihe von Medikamenten. Hier kommen krampflösende Mittel oder Tabletten gegen Durchfall sowie naturheilkundliche Arzneimittel infrage.

Termin: Der Vortag "Wenn der Darm die Nerven verliert" findet statt am Montag, 9. Mai, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen. Der Eintritt kostet 5 Euro.