Arztvorträge in Stadtbergen starten zum Thema Organspende

Die Vortragsreihe im Bürgersaal Stadtbergen mit Referenten der Uniklinik wird fortgesetzt. Am Montag, 7. März, geht es um das Thema Hirntod und Organspende.

Als postmortaler Organspender kommt man nur infrage, wenn der Hirntod zweifelsfrei festgestellt wurde. Ist das wirklich ein sicheres Verfahren, und was genau versteht man überhaupt unter Hirntod? Darüber gibt Oberarzt Dr. Florian Sonntag aus der II. Medizinischen Klinik des Uniklinikums am Montag, 7. März, in der nun wieder startenden Ärztlichen Vortragsreihe im Bürgersaal Auskunft. Sonntag ist einer von drei Transplantationsbeauftragten am Uniklinikum. Er redet nach eigenen Worten mit Angehörigen, unterstützt die Intensivstation in Fragen der Organspende und ist daher bei diesen Fragen sehr kompetent.

Um die Wartezeit von Patienten zu verkürzen, die dringend auf ein Spenderorgan – Herz, Lunge, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse und Darm – angewiesen sind, gab es im Jahr 2020 eine Gesetzesinitiative zur Einführung der sogenannten Widerspruchslösung. Das heißt, damit wäre jeder, der nicht zu Lebzeiten widersprochen hatte, potenzieller Organspender gewesen. Nach kontroverser Bundestagsdebatte kam stattdessen die Entscheidungslösung, also die Menschen sollen ermuntert werden, sich für oder gegen eine Organspende zu entscheiden. Man kann so auch weiter eine Spende offen lassen. Nach dem Tod können aber Angehörige befragt werden, was der mutmaßliche Wille des Betroffenen war, eine laut Sonntag "sehr schwierige Situation".

Hirntod ist durch standardisierte Methoden festzustellen

Was aber ist zu Ängsten vor der Zustimmung zur postmortalen Organspende, vor allem vor der Feststellung des Hirntods, zu sagen? Darauf wird der Referent in seinem Vortrag genau eingehen und versuchen, falschen Meinungen entgegenzuwirken. Vorab erklärte er, dass der Hirntod – der unumkehrbare Ausfall aller Funktionen von Groß- und Kleinhirn sowie Hirnstamm – sicher durch standardisierte Methoden festzustellen sei. Die moderne Intensivmedizin kann zwar einen Organismus, zum Beispiel durch künstliche Beatmung, auch dann weiterarbeiten lassen, aber das Gehirn kann seine Steuerungsfunktion des Körpers nie mehr ausführen.

Sonntag geht auch auf das Verfahren ein, wie der Hirntod festgestellt wird, wie dann Organe entnommen werden und zum Empfänger gelangen. Eine Organspende ist nach seinen Worten im Übrigen auch an großen Uniklinika ein eher seltenes Ereignis: So gab es am Uniklinikum Augsburg in den letzten Jahren nur zwischen drei und acht postmortale Organspender pro Jahr – nicht nur, weil der Wille des Toten oft nicht zu ermitteln ist, sondern weil eine Organspende medizinisch nur unter engen Voraussetzungen möglich ist.

Termin: Der Vortrag "Organspende und Hirntoddiagnostik" findet am Montag, 7. März, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

