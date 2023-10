Arztvortrag: Ergebnisse aus der neuesten Forschung zur Krebstherapie

Plus Bisher ist die Chemotherapie bei Krebserkrankung Standard. Über alternative Behanldungsmöglichkeiten aus der Forschung berichtet in Stadtbergen ein Oberarzt der Uniklinikums.

Wegen Erkrankung des Referenten musste der Vortrag über die personalisierte Krebstherapie im September in Stadtbergen ausfallen. Er wird nun nachgeholt, und Dr. Marius Adler, Oberarzt und Bereichsleiter Gastrointestinale Onkologie an der III. Medizinischen Klinik des Uniklinikums, wird dabei auch auf die Frage eingehen, inwieweit Chemo- und Immuntherapien einen chirurgischen Eingriff ersetzen können.

Der Vortrag bietet einen Blick in die medizinische Zukunft. Die personalisierte Therapie wird zwar am Uniklinikum bereits eingesetzt, aber nach Einschätzung von Adler wird es noch etwa 15 Jahre dauern, bis sie bei jeder Krebsdiagnose angewandt werden kann.