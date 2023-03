Arztvortrag in Stadtbergen befasst sich mit Parkinson

Bedeutet ein Zittern automatisch eine Erkrankung an Parkinson? Darüber gibt bei der Ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen Dr. Peter Ratzka Auskunft.

Die Nervenerkrankung Parkinson macht sich typischerweise unter anderem durch ein Zittern der Hände oder Füße bemerkbar. Aber leidet jemand, der bei sich ein solches Zittern feststellt, immer an Parkinson? Darüber gibt der Oberarzt an der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie der Universitätsklinik Augsburg, Dr. Peter Ratzka, in der Ärztlichen Vortragsreihe im Bürgersaal Stadtbergen Auskunft.

In der medizinischen Sprache wird das Zittern als „Tremor“ bezeichnet. Bei genauerer Untersuchung kann der Arzt unterschiedliche Tremor-Typen feststellen, die auch auf unterschiedliche Ursachen hindeuten können. Laut Ratzka können Patienten mit einem nicht sicher zuzuordnenden Tremor in die Ambulanz des Uniklinikums kommen, weil hier eine eingehendere Untersuchung möglich ist.

Untersuchung misst Frequenz und Stärke des Zitterns

Das Zittern kann schneller oder langsamer sein. Es kann nur auf einer Körperseite oder auch auf beiden vorliegen. Oder es kann zum Beispiel den Kopf, die Hände oder auch nur die Beine betreffen. Außerdem unterscheidet Ratzka einen Tremor, der im Ruhezustand auftritt, von einem, der sich nur bei zielgerichteten Bewegungen, etwa beim Griff zum Telefon, bemerkbar macht. An der neurologischen Klinik kann der Patient nach der Anamnese (Befragung zur Krankheitsgeschichte) und der körperlichen Untersuchung auch elektrophysiologisch untersucht werden. Das bedeutet, die Frequenz und Stärke des Zitterns werden gemessen. Darüber hinaus stehen auch bildgebende Verfahren wie Kernspintomografie oder Gehirnszintigrafie zur Verfügung, die Ratzka im Vortrag näher erläutern wird.

Parkinson trifft etwa 0,5 bis ein Prozent der Bevölkerung, wobei die Krankheitshäufigkeit im Alter zunimmt. Es kommen daneben durchaus auch andere Ursachen für ein Zittern infrage. Eine der häufigeren Ursachen kann zum Beispiel ein familiär vererbter Tremor sein. Manchmal kann es nach Aussage von Ratzka auch die Folge einer Überdosierung von Medikamenten sein. Bestimmte Stoffwechselerkrankungen, etwa eine Schilddrüsenüberfunktion, können ebenfalls zu einem Tremor führen.

Meist stehen Medikamente zur Verfügung

Seltener ist der orthostatische Tremor, der insbesondere bei längerem Stehen zu starker Standunsicherheit führen kann. Ratzka wird jeweils auf Behandlungsmöglichkeiten im Detail eingehen. Meist stehen Medikamente zur Verfügung, in schweren Fällen kann auch eine tiefe Hirnstimulation nötig werden. Bei manchen Patienten ist keine körperliche Ursache zu finden. Es gibt auch den psychisch bedingten Tremor. Das kann eine Auswirkung traumatisierender Erlebnisse sein. Dann sollte sich der Betroffene in psychiatrische Behandlung begeben.

