Arztvortrag in Stadtbergen: Das hilft bei Nervenschmerzen

Viele Menschen kämpfen mit Nervenschmerzen, unter anderem an den Füßen. Ein Experte klärt beim Vortrag in Stadtbergen darüber auf.

Brennende Füße – wie im Titel des Vortrags genannt – sind nur eines von vielen Anzeichen einer Polyneuropathie. Mit dieser Krankheit beschäftigt sich Dr. Korbinian Holzapfel, Oberarzt an der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie des Uniklinikums, im Rahmen der Ärztlichen Vortragsreihe. Krankheiten haben oft griechische Namen; hier bringt der zum Ausdruck ("Poly" = "viele", "Neuro" = "Nerv"; "pathie" = "Leiden"), dass zahlreiche Körpernerven betroffen sein können. Im Rahmen der ärztlichen Vortragsreihe wird es bei der nächsten Veranstaltung im Stadtberger Bürgersaal darum gehen.

Polyneuropathie ist ein Oberbegriff für verschiedene Nervenleiden. Sie kommt nicht selten vor; laut Holzapfel weist allein ein Fünftel der Diabetiker eine solche Erkrankung auf. Polyneuropathie tritt aber auch etwa bei Alkoholikern auf. Sie kann die Folge von Nervenentzündungen sein oder von Verletzungen von Nerven. Das macht es für den Arzt mitunter schwierig, die richtige Diagnose zu stellen. In manchen Fällen werden nur unspezifisch die Schmerzsymptome behandelt.

Der Hintergrund von Nervenschmerzen wird erläutert

Holzapfel wird zunächst erläutern, was genau unter neuropathischen Schmerzen zu verstehen ist. Er geht darauf ein, wie ein Patient untersucht wird, damit der Arzt auf die richtige Diagnose kommt. Die Zuhörer erfahren, welche Untersuchungsmethoden angewandt werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei, wie der Schmerz beschrieben und vor allem gemessen werden kann. Schmerz wird von Patient zu Patient sehr unterschiedlich wahrgenommen. Holzapfel demonstriert anhand eines Fragebogens, wie bei der Schmerzbestimmung vorgegangen wird.

Ist die Ursache der Polyneuropathie gefunden, so kommen verschiedene Therapien infrage. Bei Diabetes oder Alkoholsucht kann direkt an der Schmerzquelle angesetzt werden. Ist ein Diabetiker richtig eingestellt, so verschwinden meist auch die Schmerzen. Ähnliche Ergebnisse erbringt unter Umständen der Verzicht auf Alkohol.

Schmerzpflaster und Salben können bei brennenden Füßen helfen

In anderen Fällen muss sich der Mediziner mit einer Schmerztherapie behelfen, die er aber zumindest gezielt einsetzen kann. Es gibt Medikamente gegen Polyneuropathie; ebenso können Schmerzpflaster oder Salben angewandt werden. Darauf wird Holzapfel genauer zu sprechen kommen. In manchen Fällen kann auch eine Stimulation der betroffenen Nerven durch elektrische Impulse angewandt werden. Dabei wird der Schmerz durch einen anderen Reiz überlagert und geht infolgedessen zurück.

Der Vortrag "Wenn die Füße brennen – Polyneuropathie und ihre Schmerzen" findet am Montag, 7. November, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: fünf Euro.