Arztvortrag über die Schilddrüse: Kleines Organ, große Wirkung

Störungen in der Schilddrüse können eine Vielzahl an Symptomen hervorrufen. Oberarzt und Nuklearmediziner Christian Pfob von der Uniklinik informiert in Stadtbergen.

Ein winziges menschliches Organ im Hals wird wenig beachtet, hat aber große Bedeutung für das Funktionieren des Körpers: die Schilddrüse. Ihre Form erinnert an einen Schmetterling, und sie umschließt den Kehlkopf. Die Zeiten, in denen sie häufig als Kropf hervortrat, sind vorbei, denn Jodmangel, der dafür verantwortlich ist, tritt kaum noch auf. Trotzdem kann es zu erheblichen Problemen kommen, wenn die Schilddrüse ihre Aufgabe, Kreislauf und Herztätigkeit zu steuern, nicht richtig wahrnimmt. Dieses Thema beleuchtet der Oberarzt an der Klinik für Nuklearmedizin des Uniklinikums, Dr. Christian Pfob, in der Ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen näher.

Die Steuerung geschieht durch Hormone, die die Schilddrüse produziert und ausschüttet. Zu viel Hormon führt zu Unruhe, Schwitzen, beschleunigtem Puls oder Durchfall. Die Folge kann auch Gewichtsverlust sein. Als Auslöser kommt die Basedowsche Krankheit infrage. Umgekehrt äußert sich zu wenig Schilddrüsenhormon in Antriebslosigkeit, Müdigkeit und psychischen Störungen wie Depressionen. Ursache ist häufig die Hashimoto-Krankheit.

Manchmal muss operiert werden

Hinter beiden Fehlfunktionen können auch knotige Veränderungen im Gewebe der Schilddrüse stecken. Man unterscheidet heiße Knoten (die zu Überfunktion führen) und kalte Knoten. Letztere stellen sich nicht selten als bösartige Tumoren heraus. Die Klinik für Nuklearmedizin ist für die Untersuchung der Schilddrüse zuständig. Sie arbeitet mit der sogenannten Szintigrafie. Dabei macht eine in die Schilddrüse eingebrachte schwach radioaktive Substanz die Aktivität des Organs sichtbar. In vielen Fällen bringen Medikamente die Schilddrüse wieder ins Gleichgewicht. Vor allem wenn ein bösartiger Knoten vorliegt, muss jedoch häufig operiert werden. Dabei wird ein Stück des Schilddrüsenlappens, in dem der Knoten sitzt, entfernt. Eine Alternative ist die Radiojodtherapie. Dabei wird radioaktives Jod in Form einer Kapsel in die Schilddrüse eingebracht, der Knoten damit von innen bestrahlt und verkleinert. Das Uniklinikum verfügt bei dieser Therapie bereits über 40 Jahre Erfahrung.

Der Vortrag "Diagnostik und Therapie von Schulddrüsenerkrankungen“ findet am Montag, 15. Mai, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: Fünf Euro.

Lesen Sie dazu auch