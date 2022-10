Arztvortrag: Was tun bei Schwerhörigkeit?

Bei der Ärztlichen Vortragsreihe im Bürgersaal Stadtbergen geht es diesmal um die Therapiemöglichkeiten bei Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit.

Schwerhörigkeit kann sich so allmählich einstellen, dass der Betroffene davon lange überhaupt nichts merkt. Das betrifft nach der Erfahrung von Prof. Dr. Johannes Zenk, dem Direktor der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde auf dem Medizincampus Süd in Haunstetten, vor allem Menschen, die alleine leben. Dementsprechend werden viele Menschen mit Hörproblemen von ihrem Ehepartner zu ihm geschickt, um die Ohren einmal untersuchen zu lassen. In der Ärztlichen Vortragsreihe wird der Leiter des Hörzentrums Schwaben, Leitender Oberarzt Dr. Tobias Strenger, einen Überblick über die Versorgungsmöglichkeiten von Patienten mit Hörproblemen geben.

Anlass ist laut Zenk die Eröffnung des Hörzentrums, das bereits 2019 gegründet wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die schon 2020 geplante Veranstaltung verzögert. Seit Anfang dieses Jahres ist die HNO-Universitätsklinik in Augsburg für das Einsetzen von sogenannten Cochlea-Implantaten nach Vorgabe der Deutschen Gesellschaft für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie zertifiziert. Dies war mit einer Vielzahl von technischen und personellen Voraussetzungen verbunden, die erst geschaffen werden mussten.

Schwerhörigkeit führt zu Isolation

Schwerhörigkeit ist in erster Linie ein soziales Problem, denn es schließt Patienten von der Kommunikation aus. Wie Zenk sagt, führt das zu Isolation. Im Moment wird untersucht, ob Schwerhörigkeit auch mit Demenz im Zusammenhang steht. Es gebe jedenfalls Hinweise, dass eine Demenzerkrankung verzögert werden kann, wenn der Betroffene hörend am Geschehen um ihn herum teilnimmt.

Allgemein lassen sich Hörprobleme auf Schäden im Mittelohr oder im Innenohr zurückführen. Dahinter können Störungen der Weiterleitung des Schalls im Ohr stecken oder der Wahrnehmung von Schall durch Sinneszellen und Nerven, die den Impuls ans Gehirn übermitteln. Das Hörzentrum Schwaben ist bestens ausgestattet, um Art und Ausmaß der Schwerhörigkeit zu bestimmen und die Ursachen zu ermitteln.

Abhilfe können nach Aussage von Zenk sowohl konservative Therapien schaffen (etwa Medikamente bei Hörsturz oder konventionelle Hörgeräte) als auch Operationen, wozu auch das Einsetzen von künstlichen Gehörknöchelchen sowie von implantierbaren Hörhilfen gehört. Wenn die Hörversorgung durch diese ersten Maßnahmen nicht ausreicht, dann ist das Einsetzen des erwähnten Cochlea-Implantats notwendig. In der Regel sind dann die Sinneszellen im Innenohr nicht mehr fähig, Schallimpulse aufzunehmen und über den Hörnerv an das Gehirn weiterzugeben. In diesem Fall würde ein Hörgerät nichts nützen. Umgekehrt kann mithilfe eines solchen Implantats auch Menschen, die völlig taub sind, das Hörvermögen zurückgegeben werden.

Prof. Zenk wird neben Referent Dr. Strenger bei dem Vortrag anwesend sein und auch Fragen aus dem Publikum beantworten. Der Vortrag "Hörzentrum Schwaben: Was tun bei Schwerhörigkeit?" findet am Montag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: Fünf Euro.