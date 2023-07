Auch die Stadtberger Jugend kämpft für das Wahlrecht ab 16

Im Mai startete das Volksbegehren für das Wahlrecht ab 16 Jahren. Auch in Stadtbergen sammelt der Jugendrat wenige Tage vor der Bürgermeisterwahl Stimmen.

Nachdem das Volksbegehren "Vote 16" Anfang Mai startete, werden nun in ganz Bayern fleißig Unterschriften gesammelt – so auch in Stadtbergen an gleich zwei Stationen. Am landesweiten Aktionswochenende legten die Co-Träger des Volksbegehrens bei ihrer Tour auch Stopps in Stadtbergen ein. Vor Ort waren auch der Präsident des Bayerischen Jugendrings (BJR) Philipp Seitz und der Vorsitzende des Landesverbands der Bayerischen Jugendvertretungen (DVBJ) Aron Gabriel. Auch die Mitglieder des Stadtberger Jugendrats, Laurenz Mair, Anna Verwied, Emma Sift und Jan Dengel ermutigten alle Wahlberechtigten dazu, ein Zeichen für mehr demokratische Beteiligung im Freistaat zu setzen und für das Volksbegehren zu unterschreiben: „Gerade hier in Stadtbergen sehen wir, welchen gesellschaftlichen Beitrag junge Menschen jeden Tag leisten: ob in der Freiwilligen Feuerwehr, im Handwerk und Mittelstand, oder bei der Gestaltung des Vereinslebens. Dieses Engagement beweist, dass sie ihr Umfeld mitgestalten wollen. Dass dieser Gestaltungswille sich nun auch politisch verwirklichen kann, dafür setzen wir uns mit Vote 16 ein.“

Der Jugendrat Stadtbergen wünscht sich das Wahlrecht ab 16

Mit den Kommunalwahlen ab 18 Jahren ist Bayern in der Minderheit. Denn neben dem Freistaat halten nur Sachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland noch an dieser Altersgrenze fest. In Schleswig-Holstein, Brandenburg, Berlin, Hamburg und Bremen darf sogar das Landesparlament ab 16 gewählt werden. Und auch bei der Wahl des Europaparlaments im kommenden Jahr dürfen 16- und 17-Jährige im Wahllokal ihre Stimme abgeben.

Auch der Landesverband der Bayerischen Jugendvertretungen (DVBJ), in dem der Jugendrat Stadtbergen Mitglied ist, ist Teil des Bündnisses, welches sich aktiv für die Absenkung des Wahlalters einsetzt. Damit stehen die Jugendparlamente, Jugendbeiräte und Jugendkreistage fest hinter der Initiative "Vote 16" und organisieren landesweit Infostände für das Volksbegehren. „Die Partizipation von Jugendlichen hört nicht mit dem Bestehen einer Jugendvertretung auf, sondern das aktive Wahlrecht bietet eine weitere große Möglichkeit, auf die Belange und Interessen von Jugendlichen in Bayern aufmerksam zu machen“, sagt Laurenz Mair vom Stadtberger Jugendrat. (AZ)

