Auch Parkinson ist Thema beim Arztvortrag in Stadtbergen

Professor Markus Naumann und Dr. Rahel Mueller informieren in Stadtbergen über neurodegenerative Erkrankungen. Sie sind Spezialisten für tiefe Hirnstimulation.

Verlangsamte Bewegungen, Mühe beim Schreiben, Probleme, ein Glas an die Lippen zu heben, oder einfach andauerndes Zittern der Hände – das alles können Anzeichen für eine neurodegenerative Erkrankung sein, wie es im Medizinerdeutsch heißt. Gemeint sind damit Schäden des zentralen Nervensystem, wie unter anderem die Parkinson-Krankheit. Damit beschäftigen sich Prof. Markus Naumann, Direktor der Neurologischen Klinik des Uniklinikums, und seine Oberärztin Dr. Rahel Mueller in der Ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen am Montag, 4. April.

Die Referenten sind besonders auf tiefe Hirnstimulation spezialisiert, einen Eingriff ins Gehirn, der landläufig als „Hirnschrittmacher“ bezeichnet wird. Auch um diese operative Therapiemöglichkeit wird es im Vortrag gehen. Naumann und Mueller befassen sich besonders mit drei Krankheiten aus dem Spektrum der Bewegungsstörungen: dem Tremor, der Parkinson-Krankheit und der Dystonie, einer Bewegungsstörung, die sich in unwillkürlichen Muskelkontraktionen äußert.

Das Risiko zu erkranken steigt mit zunehmendem Alter

Diese Krankheiten, die die Lebensqualität deutlich einschränken, kommen laut Naumann und Mueller gar nicht so selten vor: Von Parkinson sind ein Prozent der 60-Jährigen und drei Prozent der 80-Jährigen betroffen – das Risiko zu erkranken, steigt also mit zunehmendem Alter. Unter Tremor leiden ein bis fünf Prozent der Bevölkerung. Dystonie ist allerdings wenig verbreitet, aber auch nicht leicht zu diagnostizieren.

Professor Markus Naumann ist Chefarzt für Neurologie und klinische Neurophysiologie am Klinikum Augsburg. Foto: Klinikum Augsburg

Die Referenten betonen, dass in den meisten Fällen zunächst Medikamente helfen. Wie sie sagen, wird tiefe Hirnstimulation in der Bevölkerung oft als das „letzte Mittel“ angesehen, was aber so nicht zutreffend ist. Darauf werden sie im Einzelnen eingehen. Zunächst wird nach ihren Worten deshalb zuerst zur medikamentösen Therapie gegriffen, weil eine Operation am Gehirn einen Eingriff bedeutet, der auch mit potenziellen Risiken verbunden sein kann. Die Medikamente müssen jedoch lange Zeit oder gar lebenslang eingenommen werden; mit den Jahren nimmt daher die Gefahr von unerwünschten Nebenwirkungen zu.

An den Vortrag wird sich eine Fragerunde anschließen

Treten Nebenwirkungen auf, dann kann man auf den Hirnschrittmacher ausweichen. Es gibt aber laut Naumann und Mueller eine weitere Überlegung: Ist der Patient noch jung, dann lässt sich absehen, dass er die Medikamente lange brauchen wird. Dann kann die tiefe Hirnstimulation zu einem frühen Zeitpunkt eine interessante Alternative sein. An den Vortrag wird sich wie immer eine Fragerunde anschließen. Wie Naumann und Mueller sagten, wollen sie sich auch an ein Publikum wenden, das sich allgemein für neurologische Fragen interessiert. Es sind also auch Wortmeldungen erlaubt, die sich nicht direkt auf das Vortragsthema beziehen.

Termin Der Vortrag „Tremor, Parkinson, Dystonie – Indikation für tiefe Hirnstimulation“ findet am Montag, 4. April, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: 5 Euro.