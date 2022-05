Stadtbergen

Auffahrunfall auf der B300: 77-jährige Frau lebensgefährlich verletzt

An der Kreuzung B 300 und Ulmer Landstraße kam es am Sonntagnachmittag zu einem folgenschweren Auffahrunfall. 77-jährige Beifahrerin schwebt in Lebensgefahr.

Von Angela David

Laut Polizei sah es zunächst nach einem gewöhnlichen Auffahrunfall aus. Ein älteres Ehepaar fuhr am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße/ B 300 stadtauswärts, als das Fahrzeug vor ihnen an einer roten Ampel auf Höhe Ulmer Landstraße anhalten musste. Der nachfolgende Fahrer übersah dies aber und krachte in den Vordermann - laut Augenzeugen jedoch mit moderater Geschwindigkeit, etwa 30 bis 40 Stundenkilometer. Als die Rettungskräfte die Unfallopfer betreuten, sei die 77-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers zwar noch ansprechbar gewesen, klagte nach Polizeiangaben aber über Schmerzen in der Brust. Die Seniorin wurde in lebensbedrohlichem Zustand ins Klinikum gebracht. Gutachter untersuchte mehrere Stunden die Unfallstelle Bei dem Unfall waren auch die Feuerwehren aus Deuringen und Stadtbergen vor Ort. Die Begutachtung der Unfallstelle durch den Gutachter dauerte bis in die Abendstunden. Es kam auf der B 300 zu Verkehrsbehinderungen. Lesen Sie dazu auch Diedorf 64-Jährige schiebt in Diedorf vor einer Ampel Autos aufeinander

