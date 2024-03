Aus für Denns Biomarkt im Stadtberger Gewerbegebiet

Gerüchte über die Schließung gab es schon länger. Jetzt steht fest: Das Geschäft schließt Ende April. Der Grund dafür ist einfach.

"Denns BioMarkt" im Gewerbegebiet Stadtbergen wird Ende April schließen. Das teilt jetzt der BioMarkt-Verbund mit, zu dem das Geschäft mit Bio-Produkten für den täglichen Bedarf gehört. Der Grund ist einfach: "Bedauerlicherweise werden wir unseren Markt in Stadtbergen aus wirtschaftlichen Gründen Ende April 2024 schließen", teilt jetzt Christoph Nossol, bei Denns BioMarkt Leitung für die Region Südbayern, mit.

Schon vor wenigen Wochen war die Immobilie an der Benzstraße 13, in der der Biomarkt untergebracht ist, Thema im Stadtberger Bauausschuss. Nach dem Auszug von Denns sollen, so der Wunsch der Eigentümer, die Verkaufsflächen neu geordnet und von drei auf zwei Einheiten verringert werden.

Kundinnen und Kunden, die gerne Bio-Lebensmittel im Fachgeschäft kaufen, bleiben in Stadtbergen dennoch nicht unversorgt. Nur wenige Meter gibt es eine Filiale der ähnlich aufgestellten Kette Alnatura. Denns BioMärkte gibt es in Augsburg nach Verbundauskunft zudem in der Bürgermeister-Hohner-Straße sowie in der Friedberger Straße. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Stadtbergen würden in den umliegenden Geschäften des Verbunds weiterbeschäftigt, so Chrisoph Nossol.

