Ausstellung in Stadtbergen zeigt Fotografien "der anderen Seite"

Christiane Kunder hat die schönsten Momente auf den Reisen an die Küsten Schottlands, Islands, Norwegens sowie an die Ostsee fotografisch festgehalten.

„Auf der anderen Seite“ heißt die Ausstellung von Christiane Kunder, die am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr im Foyer des Stadtberger Rathauses eröffnet wird. Kunder spannt den Bogen von reinen Landschafts- und Naturaufnahmen zur Straßenfotografie und ihrer neuen Leidenschaft, der Porträtfotografie. Nicht ganz ohne Grund, denn in den letzten Jahren hat sie ihren Sohn Niclas Kunder bei seiner Ausbildung zum Schauspieler fotografisch begleitet und immer wieder auch porträtiert.

Während der Freizeit sucht sie beim Fotografieren und dem Bobachten der Natur, der Sonnenaufgänge und am Meer Ruhe und Entspannung. Dabei werden die schönsten und beeindruckendsten Momente von ihr mit der Kamera festgehalten. Auf den Reisen an die Küsten Schottlands, Islands, Norwegens sowie an die Ostsee entstanden Fotografien, die die gebürtige Rostockerin bis dahin nur wenigen zugänglich machte. Die meisten Aufnahmen schlummern noch unentdeckt auf der Festplatte. Erst durch Freunde animiert, stellt sie hier in Stadtbergen öffentlich aus und lädt mit ihren Bildern zum Mitträumen ein.

Fotografien als Zeugen von Nachlässigkeit und Umweltzerstörung

Intensiviert hat sie die Arbeit vor allem durch den Anstoß zweier Fotografen, die sie bei einem Meisterkurs in der Toskana kennengelernt hatte. Der amerikanische Schwarzweiß-Fotograf Bruce Barnbaum, der ihr den Wert der Bildbearbeitung aufzeigte, und Alexander Ehhalt (Heidelberg), mit dem sie heute noch auf Fotoreisen geht. In der Ausstellung finden sich zudem in einer Vitrine kleine Fotografien als Zeugen von Nachlässigkeit, Umweltzerstörung und den Auswirkungen des urbanen Lebens, die sie den Landschaftaufnahmen und zauberhaften Momenten „Auf der anderen Seite“ gegenüberstellt. Zu sehen sind die Bilder bis zum 5. Mai. (AZ)