Stadtbergen

vor 31 Min.

Austria 4+ bringen besten Austropop mit viel Wiener Schmäh in den Bürgersaal

A bisserl Heurigen-Schmäh, a bisserl schwarzer Humor, a bisserl von der Liebe, a bisserl was vom Tod – das Konzert von Austria 4+ im Bürgersaal kam bestens an.

Plus Das Konzert mit Austria 4+ ist so schnell ausverkauft, dass sogar die Trennwand im Bürgersaal geöffnet werden muss. Das Publikum schwelgt zwei Stunden in musikalischen Erinnerungen.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Wer kennt sie nicht die großen Hits von Reinhard Fendrich, Peter Cornelius, Wolfgang Ambros oder die dreiköpfige Pop-Rock-Band S.T.S.? In geballter Form ließen die erfrischenden Austria 4+ diese Songs, die einem lange nicht aus dem Kopf gehen, im Bürgersaal Stadtbergen wieder aufleben. Mit Austropop-Klassiker wie „Kalt und immer kälter“ oder „Strada del Sole“ versetzten sie das Publikum in absolute und ansteckende Begeisterung. Wer sich nach legendärem Wiener Schmäh, gefühlvollem Weltschmerz, mitunter deftigen Texten und beschwingter Seligkeit sehnte, der fühlte sich an diesem Abend bestens aufgehoben.

Austria 4+, das sind die drei aus dem Nachbarland Bayerns stammenden Peter Reisser (Wien), Richard Putzinger (Kärnten), Stefan Leonhardsberger (Oberösterreich), Stefan Pellmaier aus Freising und natürlich Martin Schmid aus Augsburg. Sie alle waren in bester Stimmung, ja sogar in Höchstform. A bisserl Heurigen-Schmäh, a bisserl schwarzer Humor, a bisserl von der Liebe, a bisserl was vom Tod – das Konzert im Bürgersaal jedenfalls kam bestens an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen