Autofahrer begeht Unfallflucht in der Mittleren Feldstraße in Stadtbergen

Ein ordnungsgemäß geparkter VW ist in der Mittleren Feldstraße angefahren und erheblich beschädigt worden. Vom Unfallverursacher gibt es bislang noch keine Spur.

Ein VW ist am gestrigen Donnerstag in Stadtbergen von einem Unbekannten angefahren und erheblich beschädigt worden. Der Wagen stand von 11 bis 12 Uhr in der Mittleren Feldstraße und war laut Polizei ordnungsgemäß geparkt worden.

Als der Halter losfahren wollte, bemerkte er den Schaden und verständigte sofort die Polizei. Der Verursacher hatte sich jedoch bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfern. Die Polizei in Pfersee nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (thia)