Autofahrer mit 5,2 Promille wird in Stadtbergen von der Polizei gestoppt

Zeugen in Stadtbergen melden der Polizei einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer in der Hagenmähderstraße. Beim Ergebnis des Alkoholtests müssen die Beamten gleich zweimal hinschauen.

Ein augenscheinlich betrunkener Autofahrer ist am Samstag von Zeugen in Stadtbergen beobachtet worden. Als die Polizei den 30-Jährigen in der Hagenmähderstraße kontrollierte und einen Alkoholtest durchführte, mussten die Beamten bei dem Ergebnis gleich zweimal hinschauen.

Die Meldung, dass ein betrunkener Autofahrer unterwegs ist, erreichte die Polizei gegen 12.30 Uhr. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes konnte der Mann schließlich kontrolliert werden. Bei der Überprüfung der Personalien bemerkten die Beamten sofort starken Alkoholgeruch. Ein Test ergab laut Polizei einen Wert von rund 5,2 Promille. Der 30-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn laufen jetzt Ermittlungen wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. (thia)