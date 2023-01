Autofahrer stößt in Stadtbergen mit Radler zusammen und flüchtet

Der Fahrer eines grauen SUV übersieht in Stadtbergen einen Radler und stößt mit ihm zusammen. Nun sucht die Polizei einen Zeugen mit blauer Jacke, der den Unfall beobachtet hat.

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Stadtbergen mit einem Radler zusammengestoßen und anschließend unerkannt davongefahren. Der Unfall passierte gegen 5.45 Uhr in der Ulmer Landstraße/Ecke Virchowstraße.

Der 18-jährige Fahrradfahrer war laut Polizei auf der Ulmer Landstraße in westlicher Richtung unterwegs. Gleichzeitig kam ihm ein grauer SUV entgegen, der beim Abbiegen in die Virchowstraße den jungen Mann übersah. Beim Zusammenstoß stürzte der 18-Jährige und wurde leicht verletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 100 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. Insbesondere wird ein Mann mit einer blauen Jacke gesucht, der dem 18-Jährigen direkt nach dem Unfall zu Hilfe kam und angab, den Unfall beobachtet zu haben. (thia)