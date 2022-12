Autofahrer übersieht Radler und flieht

Ein Radfahrer muss in Stadtbergen eine Vollbremsung machen, um nicht gegen ein Auto zu prallen. Der Radler stürzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Radfahrer ist in Stadtbergen aufgrund eines unvorsichtigen Autofahrers gestürzt. Der 61-Jährige war laut Polizei am Montag gegen 13.10 Uhr in der Ulmer Landstraße auf Höhe der Hausnummer 350 unterwegs, als plötzlich ein Auto den Radweg querte.

Der Unbekannte war aus einem Parkplatz des Baumarktes gefahren und hatte offenbar den Radler übersehen. Zwar konnte der 61-Jährige durch eine Vollbremsung eine Kollision gerade noch verhindern, allerdings stürzte er bei dem Ausweichmanöver. Ohne sich um den leicht verletzten Radler zu kümmern, fuhr der Autofahrer davon. Bei dem Wagen handelte es sich um einen grauen VW, vermutlich einen Caddy. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (thia)