Autofahrerin und Fußgänger werden in Stadtbergen handgreiflich

Ein 59-Jähriger wirft in Stadtbergen einer 26-Jährigen vor, zu schnell gefahren zu sein. Aus gegenseitigen Beschimpfungen entwickelt sich ein handfester Streit.

Eskaliert ist die Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einer Autofahrerin am Sonntag in Stadtbergen. Die beiden waren um 20.20 Uhr in der Schulstaße zunächst verbal aneinandergeraten.

Auslöser war laut Polizei eine Diskussion, da der 59-jährige Fußgänger der Meinung war, die 26-Jährige sei zu schnell gefahren. Im Verlauf des Gesprächs zückte der Mann ein Mobiltelefon und richtete es auf die junge Frau, woraufhin sie es ihm aus der Hand schlug. Daraufhin kam es offenbar zu wechselseitigen Beleidigungen, die anschließend in Handgreiflichkeiten gipfelten. Da die Frau anschließend leichte Verletzungen geltend machte, hat die Polizei Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 bei der Polizei in Pfersee zu melden. (thia)