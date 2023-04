Autos in Stadtbergen zerkratzt: 30.000 Euro Schaden

In Stadtbergen erlebte der Besitzer dreier Autos eine böse Überraschung. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt.

Böse Überraschung für einen Autobesitzer in Stadtbergen. Im Zeitraum von Freitag bis Montag (17. April) beschädigte ein bislang unbekannter Täter drei Autos eines 53-Jährigen in der Dr.-Frank-Straße. Der hatte die drei Fahrzeuge am Freitag gegen 19 Uhr am rechten Fahrbahnrand geparkt. Am Montag gegen 11 Uhr stellte er an allen drei Autos Kratzer im Lack fest. Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (cf)

