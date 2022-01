Autos zerkratzt: Hoher Schaden in Stadtbergen

Unbekannte haben schon vor Silvester mehrere Autos in Stadtbergen zerkratzt und damit einen teuren Schaden hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits am Mittwoch, 29. Dezember 2021, zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr, wurden in der Albert-Schweitzer-Straße in Stadtbergen insgesamt acht Fahrzeuge verkratzt, wie die Polizei jetzt mitteilt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 37.000 Euro. Die Polzeiinspektion Augsburg 6 bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-2610. (jah)