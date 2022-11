B-Seiten sind nur was für Kenner

Was Schallplatten mit Diaabenden zu tun haben.

Erinnern Sie sich noch an die Schallplatte? An das Knistern, wenn sich der Tonarm durch die Rillen der schwarzen Scheibe seinen Weg bahnte? Oder an den Zehn-Platten-Wechsler, bei dem die Schallplatten wie aufgespießte Pfannkuchen übereinanderlagen? Eine besondere Spezies der Schallplatte war die Single – damals hauptverantwortlich für die Platzierung in der Hitparade. Im Gegensatz zur Langspielplatte hatte die Single ein großes Loch. Dieses wurde entweder mit einem Sternchen oder einen "Buck" befüllt, ehe man die Platte abspielen konnte. Und dann dürfte man auch nicht vergessen, die Geschwindigkeit umzustellen. Sonst klang Peter Alexander schon mal wie Donald Duck.

Präzise wie ein Uhrwerk wurden die Platten von Musikboxen abgespielt. Diese Dinger standen in jeder Kneipe, die etwas auf sich hielt. Mit stolz geschwellter Brust schritt man vor die große Glasscheibe, warf das Fünzigpfennigstück oder eine Mark ein, drückte B 3, und schon erklang der Lieblingssong. Ganz coole Socken drückten F 5 – eine B-Seite, die außer ihm kaum einer kannte. Die Blicke, die einem beim Rückweg auf den Platz folgten – unbezahlbar!

Heute wird gestreamt, was das Zeug hält. Parallelen zeigen sich in der Fotografie. Schlummern nicht auch auf Ihrem Smartphone Tausende von Schnappschüssen und Videosequenzen, die Unmengen von Speicherplatz belegen, aber nie mehr angeschaut werden? Das Blättern in einem richtigen Fotoalbum findet nur noch bei Opa und Oma statt. Ein Gutes hat die ganze Sache: Die berühmt-berüchtigten Diaabende sind endgültig ausgestorben.