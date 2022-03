Stadtbergen

Bald kann Stadtbergen keine Geflüchteten mehr aufnehmen

Plus Mit der Aufnahme von 44 ukrainischen Geflüchteten - darunter 13 Kinder - stößt die Stadt Stadtbergen bald an ihre Kapazitätsgrenzen, sagt der Ordnungsamtsleiter.

Von Andreas Alt

Die Stadt Stadtbergen hat bisher 44 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Darunter sind laut Ordnungsamtsleiter Markus Voh 13 Kinder unter 15 Jahren. Alle wurden privat untergebracht. Stadtbergen sei damit bereits nahe an seiner Kapazitätsgrenze, sagte Voh am Donnerstag im zuständigen Ausschuss, denn eine Halle stehe aktuell nicht zur Verfügung. Da sich aber täglich sieben bis zehn Neuankömmlinge bei der Stadt anmeldeten, rief Bürgermeister Paul Metz die Bevölkerung auf, weiteren freien Wohnraum zu melden oder Geldspenden zu leisten. "Wir werden wohl Notunterkünfte schaffen müssen, aber wir sind noch nicht so weit", fügte Voh hinzu.

