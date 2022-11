Barbara Auer stellt ihre Werke im Stadtberger Rathaus aus

Plus Bis Januar stellt die Stadtberger Künstlerin Barbara Auer ihre Werke im Rathausfoyer aus. Gezeigt werden Zeichnungen, Radierungen, Skulpturen und Schattenfiguren.

Die Foyer-Ausstellungen im Stadtberger Rathaus sind inzwischen nicht mehr wegzudenken. Das liegt nicht nur an der einmaligen Atmosphäre des lichtdurchfluteten Foyers, sondern auch an dem bewährten Konzept, sowohl regionalen als auch überregionalen Künstlern eine Plattform zu bieten. Nun hat Zweiter Bürgermeister Michael Smischek mit der Stadtberger Künstlerin Barbara Auer die Ausstellung "Gestalten" eröffnet. Ihre Werke werden bis Mitte Januar zu sehen sein.