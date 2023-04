Stadtbergen

Baugenehmigung für Stadtberger Virchow-Village wird noch Jahre gültig sein

Plus Das Bauprojekt der Firma Primus Concept in Stadtbergen ruht seit einem Jahr. Bis die Behörden einschreiten können, gibt es gewisse Fristen zu beachten.

Von Matthias Schalla

Für die Betroffenen klingt das Schreiben wie ein Hohn. Vor Kurzem haben einige Käufer der geplanten 57 Wohnungen im Stadtberger Virchow-Viertel ein Schreiben des Bauträgers Primus Concept Future 27, einer Tochterfirma der insolventen Dachgesellschaft Primus Concept, erhalten. Darin bedankt sich das Unternehmen unter anderem für das entgegengebrachte Vertrauen, doch dieses ist schon längst verschwunden. Schließlich ruhen seit dem Ausheben der Baugrube vor einem Jahr sämtliche Aktivitäten in dem großen Loch an der Ulmer Landstraße. Die Fertigstellung ist zwar zum 30. Juni vertraglich zugesichert, tatsächlich aber in so weite Ferne gerückt wie die Ankunft der Raumfahrtsonde "Juice" auf ihrem Weg zum Jupiter. Auch dem Landratsamt sind noch die Hände gebunden. Denn: Konsequenzen hat eine fehlende Bautätigkeit frühestens nach vier Jahren.

Wie die Pressestelle des Landratsamts auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, erlöschen nach Artikel 69, Absatz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erst dann, wenn innerhalb von vier Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die Bauausführung vier Jahre unterbrochen worden ist. Begonnen hat die Firma Primus mit dem Ausheben der Baugrube im vergangenen Frühjahr. Doch nachdem mit großem Getöse die Spundwände eingesetzt wurden, ist nichts mehr passiert. Stattdessen klafft nun auf dem 4100 Quadratmeter großen Grundstück an der Ulmer Landstraße ein großes, tiefes Loch. Anwohnende sprechen bereits von dem "Stadtberger Loch". Somit wäre theoretisch die von Stadtbergen erteilte Baugenehmigung erst ab dem Jahr 2026 unwirksam. In der Praxis allerdings kann auch dieser Termin noch um Jahre überschritten werden.

