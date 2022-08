Stadtbergen

19:00 Uhr

Baustopp in Stadtbergen: Droht ein "Loch" wie in Gersthofen?

Entlang der Ulmer Landstraße im Stadtberger Virchow-Viertel sind links und rechts zwei große Löcher zu finden. Auf Augsburger Flur sind die Bauarbeiten in vollem Gang, doch auf Stadtberger Seite kommt es zu Verzögerungen.

Plus Ursprünglich sollten im Stadtberger Virchow-Viertel die ersten Wohnungen der geplanten fünf Mehrfamilienhäuser Mitte 2023 bezugsfertig sein. Dieser Termin ist nicht zu halten.

Von Matthias Schalla

Die Bewohner entlang der Ulmer Landstraße im Stadtberger Virchow-Viertel sind verunsichert. "Haben wir jetzt so wie in Gersthofen auch auf einmal ein Loch?", sorgt sich eine Nachbarin. Gemeint ist das rund 41.000 Quadratmeter große Grundstück, auf dem früher das Autohaus Harnisch und Schmid sein Domizil hatte. Nun sollen dort fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 57 Wohnungen entstehen. Die Baugenehmigung liegt seit November vor, doch das ausgebaggerte Gelände wird langsam wieder von Unkraut überwuchert. Droht nun ein "Stadtberger Loch" ähnlich wie in Gersthofens Stadtmitte?

