Bei der AWO in Stadtbergen wird die Flüchtlingshilfe für Schwaben koordiniert

Die Präsidentin des AWO-Bezirksverbands, Brigitte Protschka, und Vorstandsvorsitzender Dieter Egger haben bereits drei Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

Die AWO hat ja bereits zahlreiche Flüchtlinge in ihren Häusern unterbringen können. Wie viele Personen sind wo und wie untergebracht?



Dieter Egger: Die AWO Schwaben hat unmittelbar nach dem Einsetzen der Flüchtlingswelle alle verfügbaren Häuser auf mögliche Plätze für die Unterbringung von geflüchteten Menschen hin überprüft. Konkret sind drei Einrichtungen sofort infrage gekommen und die AWO ist aktiv an die Landkreise und kreisfreien Städte herangetreten und hat die Hilfe unmittelbar angeboten.





Brigitte Protschka: Die Voraussetzungen in den drei Einrichtungen sind völlig unterschiedlich. Das Seniorenheim in Memmingen ist wegen des Fachkräftemangels und der Langzeiterkrankungen für eine vorübergehende Schließung bis 30. Juni vorgesehen gewesen. In Aichach standen die Schließung und der Abriss des Altbaus ohnehin bevor, der Neubau wird derzeit in Betrieb genommen. In Immenstadt haben wir in einem Seitentrakt des Seniorenheims nicht genutzte Senioren- und Mitarbeiterwohnungen anbieten können. In Memmingen rechnen wir mit etwa 80 geflüchteten Menschen, in Aichach mit rund 280 und in Immenstadt mit circa 50 Menschen. Ich möchte ausdrücklich erwähnen, dass die AWO mit der Vermietung kein Geschäft macht, sondern wir nur unsere laufenden Kosten im Zusammenhang mit der Vermietung decken.

Wie läuft die Kommunikation mit den Flüchtlingen? Arbeitet die AWO mit Dolmetschern zusammen?



Dieter Egger: Wir beschäftigen viele Menschen aus der Ukraine in den unterschiedlichsten Bereichen – in der Altenpflege, der Kinder- und Jugendhilfe und in hauswirtschaftlichen Bereichen. Es melden sich viele ukrainischstämmige Beschäftigte bei uns und bieten ihre Hilfe an. Das betrifft Fragen des Dolmetschens aber auch Unterstützung bei der Anmeldung und Registrierung und der Beantragung von Hilfeleistungen.

Unter den Flüchtlingen gibt es viele Menschen, die schnellstmöglich arbeiten wollen. Welche Möglichkeiten bietet hier die AWO - auch mit Blick auf den allgemeinen Fachkräftemangel?



Dieter Egger: Der Fachkräftemangel ist unsere größte Zukunftsaufgabe. Bei uns arbeiten Menschen für Menschen und das geht nur mit gut ausgebildetem Personal. Es ist für uns als sozialer Dienstleister von großem Vorteil, wenn wir den Menschen aus der Ukraine eine Bleibeperspektive bieten und ihnen die Möglichkeit geben, eine gesicherte Existenz aufzubauen. Hierfür haben wir bereits niederschwellige Informationen in ukrainischer Sprache in Auftrag gegeben, um die Menschen über die AWO als Arbeitgeber zu informieren.





Brigitte Protschka: Wir bieten bereits seit langem Deutschkurse für ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an. Auch Unterstützung bei der Wohnungssuche wird für unsere Mitarbeitenden angeboten. Dieses Netzwerk werden wir schnellstmöglich ausbauen und den Menschen aus der Ukraine die Möglichkeit geben, Deutsch zu lernen und bei uns anzukommen.

Lesen Sie dazu auch

Welche Funktion haben bei der Hilfe für Flüchtlinge die Ortsvereine der AWO und wie kann sonst noch geholfen werden?



Brigitte Protschka: Unsere schwabenweit knapp 90 Ortsvereine umfassen mehr als 8000 Mitglieder, davon sind rund 3000 ehrenamtlich aktiv. Gerade unsere Ortsvereine haben einen guten sozialen Kompass und wissen, wo vor Ort der Schuh drückt. Für unseren Bezirksverband sind sie daher unverzichtbar. Viele sind in örtlichen Initiativen, darunter auch Asylhelferkreise, vernetzt. Ihre Ukraine-Hilfe reicht vom Sammeln von Sach- und Geldspenden, über die Vermittlung von Wohnraum bis hin zum Organisieren von Hilfsgütertransporten in die Ukraine. In unserer Hauptgeschäftsstelle in Stadtbergen werden dann alle Hilfeangebote koordiniert. Unsere Ortsvereine sind offen für alle, die ehrenamtlich mithelfen möchten. Wer selber nicht tätig werden kann oder möchte, der kann sich auch für eine Geldspende entscheiden, die der Ukraine-Hilfe direkt in Schwaben zugutekommt. Dafür haben wir ein Spendenkonto eingerichtet.

Wie gestaltet sich der Alltag in den Heimen, in denen die Flüchtlinge aufgenommen wurden? Versorgen sich die Bewohner selbstständig?



Brigitte Protschka: Ein Alltag im herkömmlichen Sinne wird sich sicherlich noch lange nicht einstellen können. Durch die Unterbringung ist aber zumindest gewährleistet, dass Familien zusammen sind und sich auch einmal zurückziehen können. Ein Seniorenheim bietet darüber hinaus in den vorgesehenen Gemeinschaftsflächen die Möglichkeit, dass die Menschen ihre Sorgen und Nöte untereinander teilen und vielleicht auch besser verarbeiten können. Die geflüchteten Menschen erhalten staatliche Zuwendungen und können sich in den vorhandenen Gemeinschaftsküchen versorgen. Die AWO steht mit ihren ehrenamtlichen und hauptamtlichen Beschäftigten und allen Angeboten zur Verfügung.

Hat die aktuell kritisierte Energieabhängigkeit Auswirkungen auf geplante Neubauten der AWO? Werden künftig Häuser verstärkt etwa mit Photovoltaik ausgestattet?



Dieter Egger: Auch hier gilt: Die AWO Schwaben hat die Fragen der Nachhaltigkeit und der Energieeinsparung bereits frühzeitig erkannt und umgesetzt. Vier unserer Seniorenheime nehmen an dem Projekt „Klimafreundlich pflegen“ teil, und wir haben eine hauptamtliche Nachhaltigkeitsmanagerin eingestellt. Energieeffizientes Bauen steht bei all unseren Neubauten im Mittelpunkt. 81 Prozent der Einrichtungen werden mit 100 Prozent Ökostrom versorgt, der Rest hat eine Quote von mindestens 65 Prozent.