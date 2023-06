Bei der Diagnose Gehirntumor ist die Medizin nicht machtlos

Professor Ehab Shiban referiert im Rahmen der Ärztlichen Vortragsreihe im Bürgersaal Stadtbergen über die Behandlungsmöglichkeiten bei einem Gehirntumor.

Welche Überlebenschance bleibt einem Patienten, bei dem ein Gehirntumor festgestellt worden ist? Mit diesem aufwühlenden Thema beschäftigt sich der kommissarische Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Uniklinikum, Professor Ehab Shiban, im Rahmen der Ärztlichen Vortragsreihe. In der Öffentlichkeit gilt ein Gehirntumor als sicheres Todesurteil, aber es gibt dazu doch einiges zu sagen. Denn in vielen Fällen ist die Medizin bei einer solchen Diagnose nicht machtlos.

Tumore können laut Shiban gutartig sein und lassen sich dann in den meisten Fällen mikrochirurgisch gut entfernen. Das betrifft vor allem das sogenannte Meningeom. Ganz unproblematisch ist diese Tumorform nicht, denn bei ihrem Wachstum wird Hirngewebe verdrängt, was Kopfschmerzen, Übelkeit, Störungen des Seh-, Hör- oder Riechvermögens, Lähmungen oder epileptische Anfälle nach sich zieht. Ein solcher Tumor wächst aus der Hirnhaut. Daher muss ein Stück der Hirnhaut mit entfernt werden. Die Heilungsaussichten sind aber nach Aussage von Shiban gut, und es kommt auch nur selten zu einem Rückfall.

Gliome wachsen meist sehr schnell

Bösartige Gehirntumore, vor allem sogenannte Gliome, wachsen dagegen aus Nervenzellen des Gehirns oder haben ihren Ursprung in Entartungen solcher Zellen. Sie machen sich durch Lähmungen, epileptische Anfälle, Sprachstörungen, Wesensveränderungen und Gefühlsstörungen bemerkbar. Betroffen sind häufig Menschen um das 55. Lebensjahr. Gliome verdrängen nicht Zellgewebe, sondern erfassen immer mehr Zellen. Sie wachsen meist sehr schnell. Auch solche Tumore werden mikrochirurgisch entfernt. Hinzu kommt aber dann eine medikamentöse Therapie oder eine Bestrahlung. Infrage kommt auch eine Behandlung durch elektrische Felder. Sie werden durch Klebelektroden auf der Kopfhaut erzeugt und sollen, ebenso wie Medikamente oder Bestrahlung, ein weiteres Tumorwachstum eindämmen.

Wie ist das menschliche Gehirn eigentlich aufgebaut, und wie ist es in den Schädel eingebettet? Auch das wird Shiban kurz darstellen. Es ist durch drei Hirnhäute geschützt. Die Gehirnzellen sind durch Fortsätze und Faserbahnen miteinander verbunden. Nervenwasser, eine klare Flüssigkeit, ist für die Immunabwehr und die Ernährung des Gehirns zuständig und wird täglich neu gebildet und abtransportiert. In allen Bereichen kann es zu Entartungen oder Tumorbildung kommen.

Der Vortrag „ Gehirntumore : Behandlungsmöglichkeiten “ findet am Montag, 26. Juni, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: 5 Euro.

