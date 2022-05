Bei der SpVgg Deuringen gibt es einen Generationenwechsel

Künftig führt ein fünfköpfiges Vorstandsteam die Geschicke der SpVgg Deuringen.

Emotional wurde es bereits zu Beginn der Jahreshauptversammlung bei der SpVgg Deuringen. Rund 70 stimmberechtigte Mitglieder sowie Vertreter der Stadt Stadtbergen und weiterer Deuringer Vereine waren der Einladung in der Waldgaststätte gefolgt, um die personellen Weichen der SpVgg für die Zukunft zu stellen und einen neuen Vorstand zu wählen. Denn: Die langjährigen Amtsinhaber Jürgen Offenwanger, Annemarie Großmann und Max Wittmann wurden verabschiedet.

Aus unterschiedlichen Gründen trat das Führungstrio nicht mehr für Ämter im Vorstand an und wurden feierlich von allen Anwesenden verabschiedet. In den vergangenen Wochen hatte sich bereits herauskristallisiert, dass eine fünfköpfige Gruppe um Martin Großmann den Verein in die weitere Zukunft führen will. Alle fünf sind seit Kindheitstagen im Verein als Sportler aktiv und leiten – unter Anleitung ihrer erfahrenen Vorgänger – einen Generationenwechsel ein. Und so wunderte es nicht, dass die zur Wahl stehenden Mitglieder beinahe einstimmig in ihre neuen Ämter gewählt wurden.

Jung und Alt eine Anlaufstelle in Deuringen bieten

Neben Vorsitzenden Martin Großmann wurden Fabian Neudert (Kommunikation), Florian Mutzbauer (Vertragswesen), Robert Jörges (Sport) und Max Reusch (Instandhaltung) in den Vorstand berufen. Zudem wurde Dieter Neutatz, zuletzt Kassenwart, als Vorstandsmitglied für Finanzen bestätigt. Ihm zur Seite steht künftig Christoph Wittmann als Stellvertreter. In seiner Antrittsrede lobte Großmann das außerordentliche ehrenamtliche Engagement seiner Vorgänger, die sich zuletzt insbesondere um den Umbau des Sportheims sowie die Platzsanierung verdient gemacht haben. „Wir wollen die hervorragende Arbeit fortführen und den Verein auch in Zukunft weiter voranbringen, um somit Jung und Alt eine Anlaufstelle in Deuringen zu bieten“, versprach Großmann.

Neben der Vorstandswahl fanden außerdem die Wahlen der Abteilungsleiter statt. Dabei wurden Markus Frey (Abteilung Fußball) und Jürgen Offenwanger (Abteilung Fitness & Freizeit) in ihren Ämtern bestätigt. Annemarie Großmann übernahm die Leitung der Abteilung Kegeln. Für ihre langjährigen Verdienste um den Verein wurden Christl Großmann und Werner Manhart in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch